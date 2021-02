Le FC Bruges en bourse

Il est impossible d’apporter une réponse claire et nette, mais le mandat que l’entité flandrienne aurait donné à diverses banques d’affaires pour préparer son entrée en bourse en dit long sur son ambition, et, par conséquent, sur sa détermination d’accentuer son emprise sur le football belge. Plus qu’une spéculation éventuellement rémunératrice, c’est un apport d’argent frais que viserait le Club par ce biais. Un levier pour étendre et accélérer encore son développement au travers de la construction d’un nouveau stade dont il serait propriétaire. Cotés en bourse, les clubs offrent également une garantie plus solide à leurs potentiels créditeurs. Pour l’instant, cet avantage est toutefois accessoire dans l’esprit des instances brugeoises avec leurs comptes dans le vert.