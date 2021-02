Comité de concertation: accord en vue sur la bulle extérieure à huit, bras de fer sur la bulle intérieure

Il sera grandement question de bulles, au Comité de concertation de ce vendredi, qui devrait aboutir à de légers assouplissements. Comme nous l’écrivions ce jeudi, il se confirme, après un Conseil des ministres restreint, qu’un consensus se dégage sur le nombre de personnes avec lesquelles il est permis de se regrouper à l’extérieur. Il est actuellement fixé à quatre et pourrait passer à huit, soit le premier mars, soit le quinze, c’est encore débattu. Ce qui le sera plus âprement encore, c’est la bulle intérieure. On sait que les experts estiment qu’il est dangereux de l’élargir, que le ministre de la Santé et le Premier ministre ne sont pas rassurés non plus, mais une forte pression s’exerce de la part des autres partenaires de la majorité, à commencer par les écologistes francophones.