Coronavirus - Le résultat annuel d'AB InBev "considérablement" affecté par la crise (2)

Au cours de l'exercice 2020, les volumes ont diminué de 5,7%, à 530,6 millions d'hectolitres, et les produits ont reculé de 3,7%, à 46,8 milliards de dollars. Les marques mondiales du groupe, dont fait partie la belge Stella Artois aux côtés de Budweiser et Corona, n'ont pas échappé à ce recul général l'an dernier. Les produits combinés de ces marques ont diminué de 5% entre 2019 et 2020. La pils louvaniste a cependant fait mieux que résister en signant une progression de 0,6% hors de son marché domestique et même de 6,4% au second semestre. Ses homologues américaine et mexicaine ont reculé respectivement de 7,5 et de 5,1% sur l'ensemble de 2020, hors de leur marché domestique.

L'ebitda a diminué de 12,9%, à 17,3 milliards de dollars contre 21 milliards en 2019, avec une réduction de la marge ebitda de 382 points de base à 36,9%. Le bénéfice normalisé s'est effondré à 3,8 milliards de dollars contre 8,1 milliards en 2019.

Le conseil d'administration d'AB InBev proposera un solde de dividende de 0,50 euro par action pour l'exercice 2020.