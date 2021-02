Serie A: la Juventus a enregistré des pertes pour 113,7 millions au premier semestre en raison des mesures sanitaires liées au coronavirus

L’an passé, à la même époque, les pertes s’élevaient à 50,3 millions, a souligné le club turinois. Le Covid-19 a eu des conséquences «en particulier sur les recettes des matchs, les produits et les licences», explique la Juventus. Ainsi, le club a enregistré une baisse des recettes pour 64 millions et une diminution des «recettes provenant de la gestion des droits d’enregistrement des joueurs» pour 55 millions d’euros. Les effets «directement imputables à la pandémie sur les ventes de billets et les recettes provenant de la vente de produits, de licences et autres» s’élèvent à 39 millions d’euros.