Les couacs ne devraient pas retarder la vaccination des groupes prioritaires

La Wallonie devrait progressivement démarrer sa phase 1B à partir du 8 mars. Soit un peu avant Bruxelles, le 15 mars, et la Flandre, le 22. Dans cette course, le vaccin AstraZeneca sera essentiel. De nouvelles études confirment son efficacité.

Maintenant, il faut y aller, la vaccination est la seule issue possible à cette crise ! » Le professeur Yvon Englert qui chapeaute la stratégie de vaccination en Wallonie aimerait bien insuffler une dose de son optimisme à la population dont il peut ressentir le découragement. Et pour cause, les mauvaises nouvelles se sont enchaînées ces derniers jours. Entre les retards de livraisons des vaccins et les centres de vaccination qui ne trouvent personne à vacciner, l’enthousiasme des plus motivés a de quoi être échaudé.