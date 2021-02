Guy Hellers: «Je n’aurais pas aimé jouer sans supporters»

Privé de stade comme tout le monde (« Je viens à Sclessin trois à quatre fois par saison »), Guy Hellers suivra ce Clasico chez lui. « Sauf si un truc important m’en empêche (NDLR : il travaille au service des sports de sa commune, à Dudelange) – ce que je n’espère pas (rires), je regarderai en effet. Je ne suis pas un accro du foot à la télé mais j’ai la chance d’aimer le Standard et le Real Madrid. Dès qu’un match est télévisé je le regarde. Le Standard a été une partie de ma vie, il me tient toujours à cœur. Je ne pense pas en avoir raté beaucoup. Si ce n’est pas le Real ou le Standard, là, il m’est déjà arrivé de couper après 15 minutes, j’avais l’impression d’assister à un entraînement sans motivation et je préfère alors faire quelque chose de plus intéressant. »