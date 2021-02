Didier Ernst: «30.000 personnes à Sclessin ou 0, c’est une différence»

Ancien capitaine des Rouches et actuellement employé au foot-études à l’IPES de Waremme, Didier Ernst ne se réjouit guère d’un Clasico en monde huis clos. « Avant la pandémie, si je n’étais pas au stade, j’essayais de voir un maximum de matches. La fibre rouche est toujours là, elle ne s’efface pas comme cela, j’ai quand même évolué pendant une dizaine d’années là-bas, cela représente une bonne partie de ma vie. J’ai connu des moments magiques, même si c’est moins le cas dans cette période-ci. Je suis sûr que cela touche l’équipe de devoir jouer sans public. Avoir du monde derrière toi, tu n’as pas envie de le décevoir. Mais actuellement, tu as des résultats bizarres avec beaucoup d’équipes à 40 points. Des unités perdues comme à Zulte Waregem vont peser lourd dans la balance. Ne pas être dans le top 8 serait une déception et je vois bien que les gens sont inquiets sur les réseaux sociaux. »