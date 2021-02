Luigi Pieroni: «Pas facile de s’y retrouver avec tous ces horaires de matches»

Également passé par le FC Liège (comme joueur), à Seraing (comme T2)… et Anderlecht, Luigi Pieroni a connu le Standard en trois étapes : le centre de formation, l’équipe A (notamment lors de ce Clasico gagné à Anderlecht en 2011 avec l’équipe bis alignée par Dominique D’Onofrio) et comme entraîneur des jeunes.

Plus que le Standard, c’est le football en mode Covid qu’il a du mal à suivre. « Je me tiens au courant des résultats mais je ne suis pas avec précision les allées et venues pour donner des analyses pertinentes », précise-t-il. « Ce n’est pas pour un quelconque désintérêt mais prenez par exemple l’horaire du dernier match à Zulte Waregem : à 16h, j’étais occupé par mon travail à l’Académie d’Emilio Ferrera. Je n’ai rien vu. Et pour le Clasico de ce dimanche, j’aurai la possibilité de voir au maximum une demi-heure puisque je dois être sur le terrain à 14h… »