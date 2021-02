Philippe Léonard: «Devant ma télé avec un maillot du Standard»

Occupé par son activité de conciergerie, sa boîte de com’ et l’accompagnement de jeunes joueurs, Philippe Léonard a rarement l’occasion d’être à Sclessin mais le Standard fait toujours partie de lui. « Je suis les résultats de loin et je suis content pour Mbaye Leye », confie l’ancien Diable rouge. « Je jette un coup d’œil aussi sur ce qui se dit sur les joueurs, sur les réseaux sociaux mais je ne suis pas un acharné au point de regarder tous les matches du Standard à la télévision. J’ai ma vie professionnelle Je ne cache pas qu’à plusieurs reprises, je me suis ennuyé devant mon écran cette saison… Là, je suis rentré en Belgique et c’est évident que je vais suivre ce match avec mon maillot pour le fun. Entre amis rouches et mauves, on va se chambrer par messages interposés… »