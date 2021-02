Encore une réforme de l’État? Oui, mais en demandant d’abord, cette fois, l’avis des gens

L’accord de gouvernement prévoit de faire précéder la proposition d’une nouvelle structure de l’état fédéral, d’un grand débat démocratique. Mais comment faire ? Rendez-vous ce lundi midi avec les ministres Verlinden et Clarinval, David Van Reybrouck et d’autres experts étrangers des panels citoyens.

C’est une première dans l’histoire de la Belgique. Une réforme de l’État va être préparée en consultant d’abord les citoyens. C’est la volonté de la Vivaldi, et l’accord de gouvernement a désigné pour ce faire deux ministres chargés des Affaires institutionnelles et du Renouveau démocratique. Annelies Verlinden (CD&V) et David Clarinval (MR). Mais comment réussir cet exercice totalement inédit ?

Dans une note de politique commune, le 13 novembre dernier, les deux ministres ont levé un coin du voile : ils présideront cette Plateforme de dialogue qui comprendra « une large consultation de citoyens, surtout les jeunes et la société civile, le monde universitaire, les experts et les autorités locales. » Ils inviteront aussi la Chambre à former des panels participatifs qui devront faire des recommandations à cette Plateforme qui devrait communiquer ses conclusions au gouvernement pour fin 2021.