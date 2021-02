Europa League : le Club de Bruges, dernier représentant belge, éliminé après avoir été surpris dans les derniers instants par le Dynamo Kiev (0-1)

Un Club de Bruges déforcé par le coronavirus a été surpris en fin de rencontre par le Dynamo Kiev et est donc éliminé dès les seizièmes de finale de l’Europa League (0-1).

Privé de Stefano Denswil, Charles De Ketelaere, Hans Vanaken, Noa Lang et Matej Mitrovic, tous positifs au coronavirus, le Club de Bruges accueillait le Dynamo Kiev avec la ferme intention de profiter du bon match nul obtenu en Ukraine jeudi passé (1-1).

Soucieuses de ne pas trop s’exposer, les deux équipes passaient la première mi-temps à tenter des approches sans prendre trop de risques. Une tête de Bas Dost, directement sur Georgi Bushchan, constituait la seule véritable occasion de la première période (24e).

En deuxième mi-temps, les Brugeois subissaient un nouveau coup dur lorsque le même Dost se blessait tout seul en tentant une talonnade et était tenu de laisser sa place à Youssouph Badji (57e). Badji s’illustrait rapidement lorsqu’il se présentait seul face à Bushchan mais le portier ukrainien s’interposait bien et la tentative de Vormer sur le rebond était déviée au-dessus du but (62e).