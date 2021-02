Stoffel Vandoorne remet la prise en Arabie saoudite

Voilà qui s’appelle « finir en beauté » ! L’an dernier, Stoffel Vandoorne et son équipier néerlandais Nick De Vries avaient offert un doublé à Mercedes dans la toute dernière course du championnat de Formule E (FE). Une première victoire (en 24 courses disputées sur deux saisons, également jalonnées de trois autres podiums et de deux pole positions) pour notre compatriote qui en avait ainsi profité pour remonter de la 9e à la… 2e place du championnat ! « Un sacré souvenir ! », sourit encore le Roularien. « Car outre le fait qu’il s’agissait de ma première victoire depuis un moment (NDLR : 2016, en Super Formula !), ce doublé avait également permis à Mercedes de remonter de la 5e à la 3e place au championnat des constructeurs, ce qui était plus qu’honorable à l’issue de la toute première saison de l’équipe officielle (NDLR : la saison précédente, Mercedes s’était engagée avec un team privé) et face à une concurrence redoutable (NDLR : DS Techeetah, Porsche, BMW, Audi, etc.).