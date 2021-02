Le Standard a toujours inspiré Diaby

Auteur d’un doublé à l’Union, lors de la demi-heure que lui octroya Vincent Kompany en huitième de finale de Coupe de Belgique le 11 février dernier, Abdoulay Diaby (29 ans) attend toujours sa première titularisation avec les Mauves. La fêtera-t-il, dimanche, à Sclessin, à l’occasion d’un Clasico qui s’annonce d’ores et déjà capital dans la course au Top 4 ? « Je suis encore en train de découvrir Diaby », avouait l’entraîneur anderlechtois, il y a quinze jours. Deux montées au jeu plus tard – 18 minutes au Cercle et 26 contre Courtrai –, le nouvel attaquant anderlechtois n’a pas vraiment plaidé sa cause. « Je donne le maximum, mais je manque de rythme », soulignait logiquement l’intéressé, qui avait à peine joué un gros quart d’heure avec Getafe, lors des six derniers mois.