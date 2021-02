Comment ça se passe pour vous depuis un mois à Middlesbrough ?

C’est un club assez familial, avec de l’ambition. C’est tout ce que je demandais. Charleroi, Genk, Fulham, j’ai l’habitude de ce genre de club où tout le monde se connaît. Et j’avais besoin de jouer. Je n’avais pas le temps de jeu que je voulais à Fulham. Si je peux jouer et qu’en plus, on atteint les objectifs (NDLR, la montée en Premier League), ça sera parfait.

Aviez-vous vraiment besoin de quitter Fulham pour jouer davantage ?