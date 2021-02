Karim Belhocine: «À force de parler de l’avenir, on oublie les objectifs immédiats»

Malgré le contexte forcément compliqué suite aux résultats récents, c’est dans la bonne humeur que les Zèbres ont travaillé toute la semaine. Cette ambiance agréable et les bonnes conditions de travail ont ravi Karim Belhocine, qui continue à croire en des jours meilleurs alors qu’il vient d’être soutenu publiquement par Mehdi Bayat. L’entraîneur des Zèbres rappelle également que le Sporting de Charleroi reste sur quatre matches sans défaite en championnat tout en précisant que « sur le plan comptable, ce serait bien de gagner » lors la réception de Genk ce vendredi soir, une autre formation dans une passe compliquée malgré sa présence sur le podium. « On devra jouer notre jeu et essayer de tout faire à fond, offensivement comme défensivement. Je pense que le plus important sera d’en vouloir plus. Et il ne faudra pas se fier aux résultats d’avant mais se concentrer sur notre tâche, qui sera de tout donner pour aller chercher une victoire, qui nous permettrait de voir plus haut.