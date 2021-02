Le travail va se poursuivre sur une approche commune quant à la concrétisation et l’usage de « certificats de vaccination ».

Charles Michel et Ursula von der Leyen - AFP

Les chefs d’État et de gouvernement des 27 ont, comme attendu, décidé jeudi d’appeler à « poursuivre le travail » sur une approche commune quant à la concrétisation et l’usage de « certificats de vaccination ». Certaines questions doivent être tranchées politiquement et il faut encore débattre entre représentants des États membres de l’usage précis d’un tel certificat, a indiqué jeudi soir le président du Conseil européen, Charles Michel, en conférence de presse.