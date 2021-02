Coronovirus: les cinq polémiques autour d’Avrox

Un trio improbable

« Improbable », c’est le terme utilisé par Le Soir le 14 mai 2020 dans son premier article consacré aux trois hommes derrière la société Avrox. L’actionnaire majoritaire, un certain Hamzeh Talhouni, est un jeune millionnaire jordanien, avec une adresse maltaise. Propriétaire d’hôtels cinq étoiles en Jordanie, amateur de sociétés offshore au Panama et aux îles Caïmans, il est passionné par la construction de yachts et par le cinéma. Ce qui lui a permis de fouler le tapis rouge du festival de Cannes. C’est dans cette ville qu’il a croisé Laurent Hericord, ex-propriétaire d’un resto sur la Croisette, qui gère désormais Avrox. Pour l’épauler, Brice Erniquin, collaborateur d’une société de gestion des risques suisse, partenaire de sociétés d’import-export et agent de joueurs au Luxembourg.