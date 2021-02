Echange musclé entre Maggie De Block et une psychiatre

Maggie De Block s’est pris une volée de bois vert sur Twitter. Tout a commencé quand elle a commenté une publication de Caroline Depuydt, une psychiatre se félicitant d’avoir reçu sa première dose de vaccin.

« 1ère dose du vaccin faite. Yes. Bientôt plus de liberté ».

L’ex-ministre de la santé lui a signifié en néerlandais « qu’elle était prioritaire en tant que médecin pour aider les patients et non pour danser ». La psychiatre ayant partagé des emojis d’un homme dansant et d’un soleil et l’ex-ministre y voyant « un homme danser au soleil »