Les grands masques (de l’Etat) inutiles…

On peut difficilement envisager pire tuile pour la fiabilité et la force de conviction de la parole publique. Après des mois d’un message poussant et exhortant les gens à porter un masque buccal pour protéger les autres, ne voilà-t-il pas que le ministre de la Santé est obligé de pousser et d’exhorter à ne surtout pas porter le masque que l’Etat a distribué au motif qu’il pourrait nuire à leur santé.

C’est sur toute une chaîne de décision, de validation et de certification publiques qu’est ainsi jeté le discrédit au moment de la vaccination et dans des circonstances où la confiance dans l’autorité publique devrait idéalement être maximale. C’est une potentielle catastrophe pour l’image de l’Etat belge. Imaginez : le bon père de famille a distribué aux siens des masques soupçonnés de toxicité et de libérer des particules potentiellement cancérigènes !