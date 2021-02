Standard – Anderlecht: Joao Klauss et Lukas Nmecha, duel de buteurs sur des dynamiques opposées

En pleine bourre depuis son arrivée au Standard cet hiver, Joao Klauss semble incarner le numéro 9 tant attendu par les Liégeois depuis le début de saison. Également décisif en Coupe de Belgique, le Brésilien a inscrit 3 buts et 2 assists lors de ses huit premières apparitions en championnat, et est tout simplement le meilleur buteur et le meilleur passeur du club toutes compétitions confondues depuis son arrivée. « Je pense franchement que Klauss est un très bon attaquant. Il a déjà montré de belles qualités, mais il faudra voir comment il évolue au fil du temps », relativise Mémé Tchité, ancien attaquant du Standard et d’Anderlecht.