Simon Mignolet très déçu après l’élimination du Club de Bruges en Europa League face au Dynamo Kiev (0-1): «Ça aurait pu être un match facile» (vidéo)

Le gardien brugeois était évidemment très déçu du résultat. Pour lui, les absences dues au Covid-19 ont été décisives : « C’était trop tard, on n’avait pas l’opportunité pour revenir dans le match », avoue le portier au micro de la RTBF. « Je crois aussi que les joueurs étaient morts les dix dernières minutes. J’espérais garder le zéro derrière, mais, malheureusement, on n’a pas réussi. Je crois qu’on a tout donné. C’est une déception parce que, si on avait joué avec notre équipe de base, ça aurait été un match facile. Malheureusement on n’a pas réussi à rester dans la compétition. Je pense que si on était restés, on aurait fait de grandes choses. »