Clinton Mata regrette le manque de réalisme brugeois lors du match perdu contre le Dynamo Kiev en Europa League : «On a eu nos moments» (0-1, vidéo)

Le joueur n’a pas caché sa déception. «Il y a beaucoup de déception car nous avions à cœur d’essayer de faire quelque chose de grand. On a eu nos moments pour tuer le match mais on a pas su en profiter», a dit le latéral droit.

«Nos adversaires sont venus une fois devant le but et ils la mettent au fond», a ajouté Mata au micro de la RTBF. «Nous sommes assez forts pour nous relever. Il faut se focaliser et regarder de l’avant. Je pense que nous avions le contrôle du ballon mais cela ne veut pas dire que nous avions match gagné. Nous n’avons pas tué le match. Cela fait partie du foot, il faut l’accepter.»