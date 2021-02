Coronavirus - Les postes vacants en télétravail ont augmenté de 115% en Belgique

Le nombre total de postes vacants en télétravail a augmenté de 115% en Belgique au cours des derniers mois par rapport à la période précédant le Covid-19, indique vendredi le spécialiste du recrutement Robert Half dans son rapport "Demand for Skilled Talent" qui analyse les tendances du marché du travail actuel.

Le nombre de postes vacants pour les télétravailleurs a particulièrement augmenté dans le secteur de la finance et de la comptabilité (+162%), dans le domaine administratif (+139%) et de l'IT (+132%).

Le concept hybride de travail à domicile et au bureau est considéré par 85% des employeurs comme un mode de travail durable, selon Robert Half.

"Non seulement parce qu'il apporte un certain nombre d'avantages, comme l'amélioration des compétences techniques des employés qui travaillent à domicile, mais aussi parce qu'elle favorise l'agilité de l'entreprise pour faire face aux changements et aux défis constants, par exemple", relève le spécialiste du recrutement.