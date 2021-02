Georges-Louis Bouchez: «Je demande qu’on élargisse la bulle sociale à deux personnes»

Pour le MR, on fera tout pour que ce Comité de concertation donne des perspectives : les métiers de contacts, les bulles en extérieur et à l’intérieur, l’enseignement, mais aussi des perspectives pour la culture et l’horeca, qui restent un objet de discussion pour le moment », a annoncé Georges-Louis Bouchez sur Bel RTL ce vendredi matin.

Il demande qu’on élargisse la bulle sociale à 2, à l’intérieur : « Maintenir la bulle à 1, c’est dans le meilleur cas de la naïveté, au pire du cynisme. Changer à deux personnes ne changera pas grand-chose mais la règle sera respectée, malheureusement notre thèse n’est pas majoritaire… »

Le Président du MR annonce « des avancées pour l’enseignement supérieur, ce qui est extrêmement positif. Tout le monde a compris que notre jeunesse souffre énormément, et il y aura aussi des aménagements dans l’enseignement obligatoire. »