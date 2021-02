Proximus plonge de près de 9% à la Bourse de Bruxelles

L'opérateur télécom a fait état d'une baisse de ses revenus et de ses bénéfices en 2020 en raison de la crise du coronavirus et a annoncé un nouveau programme d'économies de 400 millions d'euros. Proximus s'attend en outre à faire moins de bénéfices cette année, comptant sur un bénéfice opérationnel compris entre 1,750 et 1,775 milliard d'euros, contre 1,836 milliard d'euros en 2020.

Parmi les autres résultats annuels présentés vendredi matin, Ackermans & van Haaren (AvH) a, par contre, légèrement rebondi: vers 9h30, le cours de l'action était en hausse de 0,3%. Le holding anversois, qui fait également partie de l'indice Bel20, a annoncé vendredi, entre autres, qu'elle porterait le dividende à 2,35 euros par action.

CFE, une filiale d'AvH, a également connu une légère hausse de 0,2%. L'année dernière, le groupe de construction a enregistré des chiffres plus faibles en raison de la crise mais s'attend à plus de bénéfices dans les prochains mois.