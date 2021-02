Balthazar est un extraterrestre: l’écoute intégrale de «Sand»

Il y a deux ans, Jinte et Maarten avaient mis un terme provisoire à leurs travaux séparés avec l’album Fever. La petite touche funky confirmait l’envie d’aller de l’avant sans chercher à se répéter, à se contenter d’un style bien à eux. L’entente et l’inspiration étant là, nos deux têtes pensantes ont décidé de remettre ça sans tarder avec un cinquième album à nouveau en équilibre réussi entre ces voix traînantes qui ont fait leur succès et ces mélodies subtilement arrangées par leurs soins pour cordes et cuivres. Les chœurs sont aussi de la partie cette fois avec une soul gentiment chaloupée, très sensuelle, à l’image de « You Won’t Come Around ».