Kompany avant le Clasico: «La peur ne peut pas exister dans ce match»

Déjà considéré comme l’un des rendez-vous les plus importants de la saison avec les rencontres face au FC Bruges par les supporters anderlechtois, le Clasico de dimanche s’annonce encore un peu plus attendu et tendu. En raison évidemment d’un contexte sportif délicat pour deux formations qui se battent pour atteindre les Playoffs 1 d’ici la fin de la phase classique.

« C’est un match à part, reconnaît Vincent Kompany qui n’a, comme beaucoup, pas gardé un bon souvenir du match aller. Les deux équipes ont perdu au match aller. Ni Anderlecht, ni le Standard n’est sorti gagnant. La peur ne peut pas exister dans ce match. Il doit se jouer avec le même enthousiasme et les mêmes valeurs. Chez nous, il faudra que les joueurs soient libérés.