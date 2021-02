C’est Erik Lambrechts qui arbitrera dimanche (13h30) le Clasico entre le Standard et Anderlecht. Il a déjà dirigé les Rouches à deux reprises cette saison, à chaque fois à Sclessin et avec un résultat identique : 2-2 contre Zulte Waregem et 2-2 contre Malines.

Il a aussi arbitré deux fois le Sporting cette saison, lors de la défaite au FC Bruges (3-0) et du partage concédé à La Gantoise (0-0).