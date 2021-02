La chronique de Carta Academica: «Digestion troublée du «Festin de Babette», œuvre essentielle»

Hier soir, j’ai regardé Le Festin de Babette, un film réalisé en 1987 par Gabriel Axel dans lequel Stéphane Audran incarne Babette, une Française s’étant réfugiée au Danemark dans le courant de l’année 1871. Cette année-là, en effet, Paris est le théâtre d’une répression féroce menée par le gouvernement d’Adolphe Thiers, qui massacre impitoyablement les révolutionnaires de la Commune autant que ses plus vagues sympathisants. Babette, dont le fils et le mari ont été fusillés par un général de l’armée française, s’échappe du bain de sang et trouve asile chez deux sœurs danoises, des vieilles filles profondément religieuses à la tête d’un culte luthérien hérité de leur défunt père. Ces dernières offrent à la Parisienne une position de cuisinière et, dans la foulée, lui apprennent à préparer les quelques plats frugaux attendus à leur table d’ascètes. Les années passent et Babette, bien installée dans la petite communauté danoise, ne paraît plus entretenir d’autres liens avec sa patrie d’origine qu’une participation annuelle à la loterie nationale. La roue tournant, elle remporte cette loterie une quinzaine d’années après s’être exilée et perçoit ainsi l’importante somme de 10.000 francs. Aux yeux des deux sœurs, l’arrivée de cette nouvelle signe sans doute le départ prochain de leur cuisinière, à laquelle elles portent toutes deux une affection sincère. Elles acceptent alors ce qui semble être la dernière requête de la fortunée : Babette souhaiterait organiser elle-même le repas d’anniversaire du centenaire du pasteur, le père défunt des deux Danoises. Plus encore, elle désire concocter un véritable repas français, et le payer de ses propres deniers.

Douze convives, un grand soir Le soir du centenaire, Babette sort le grand jeu mais, rivalisant d’abondance et d’exubérance, ce festin inquiète les convives et leurs hôtes. Les ascètes s’accommodent toutefois rapidement de cette débauche blasphématoire et savourent, de plus en plus ouvertement, ce repas gastronomique. Et c’est alors que la magie du festin de Babette opère. Dans le partage de ces mets préparés avec passion, dans l’expérience commune de l’art culinaire de Babette, un espace de parole s’institue entre les membres de la communauté qui, la veille encore, ne parvenaient pas à s’écouter. Celles-ci discutent, ceux-ci plaisantent et, entre deux cuillerées de soupe de tortue, tous et toutes se pardonnent. C’est à table que sont surmontées (oserais-je le dire ?) les querelles intestines.

Au rythme des actes et des paroles des convives, une petite société se forme et se consolide. La table d'un banquet est un espace de manifestation au cœur duquel les individus se font exister singulièrement, mutuellement et collectivement. Ce faisant, des amitiés se créent, des amours naissent, des liens familiaux s'éprouvent. Et si l'on se déleste parfois d'un veston avec autant d'âpreté qu'un boxeur de son peignoir, n'est-ce pas précisément parce que cette table possède quelques-uns des traits essentiels de l'espace public ? Ce sont là des espaces de discussion et par conséquent, il est vrai, de potentielle discorde. Mais ce sont avant tout des lieux de dialogue privilégiés, essentiels au remmaillage des déchirures sociales.