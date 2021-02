L’ABC des nouveaux labels énergétiques

Ce n’est pas une révolution, mais bien une évolution. Utilisée depuis les années 90, l’échelle des labels mesurant la performance énergétique des appareils électroménagers (frigo, lave-linge, fours, téléviseurs…) était devenue obsolète. Prévue à l’origine pour s’étager des lettres A à G, accompagnées de codes couleur du vert au rouge, elle s’est petit à petit révélée trop étroite pour intégrer l’évolution – positive – des technologies qui ont rendu ces appareils toujours moins énergivores. Pour pallier cette montée en performances, l’échelon A a peu à peu été divisé en sous-catégories agrémentées de toujours plus de « + ». A tel point que le label A+++ est « presque devenu un standard », relève Test-Achats, et que, dans certaines catégories, plus aucun appareil n’affichait de D, de C ou même de B. « En 2013, 60 % des appareils étaient déjà A+++ », précise Julie Frère, porte-parole de l’association de défense des consommateurs. « En 2020, c’était 97 % ! »