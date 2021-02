ATP Montpellier: David Goffin rejoint le dernier carré

David Goffin s’est qualifié pour les demi-finales du tournoi ATP 250 de Montpellier, joué en salle sur surface dure doté de 262.170 euros, vendredi en France. Après avoir eu besoin de trois sets et 2h33 de jeu pour écarter le Français Benjamin Bonzi (ATP 125), le numéro un belge, 15e mondial et 2e tête de série, a cette fois écarté l’Italien Lorenzo Sonego, 36e mondial, sur un double 6-4 en 1 heure et 26 minutes.

En demi-finales, David Goffin affrontera le vainqueur du match entre l’Espagnol Alejandro Davidovich Fokina (ATP 56) et le Biélorusse Egor Gerasimov (ATP 83), programmé vendredi après-midi.