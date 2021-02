Les feux de l’amour et les brûlures de la fascination

Dans un premier roman, R.O. Kwon illustre comment la passion amoureuse et ses excès peuvent amener aux extrémités les plus irrationnelles et aux extrémismes.

Un classique triangle amoureux ? Aux premiers moments de leur rencontre, sur le campus universitaire, s’interpose entre Phoebe et Will la figure charismatique et mystérieuse de John Leal. Son aura, il la tient d’un passé de prisonnier de goulag nord-coréen, peut-être bien évadé, peut-être bien libéré, lui seul semble en connaître les circonstances, peut-être bien imaginées de toutes pièces. John Leal, magnétique, insondable, use de son charisme pour prendre la tête d’un groupe d’étudiants, aux rangs desquels se trouve vite aspirée Phoebe, jeune fille d’origine coréenne. Dans son sillage, Will, consumé par sa passion pour Phoebe.