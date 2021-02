La Défense commande 879 camions militaires à DAF

La Défense a commandé 636 camions "légers", à deux essieux avec une transmission 4x4, destinés à des tâches de transport général, et 243 "lourds", avec une transmission à quatre essieux, 8x8 pour diverses applications, telles que le camion à benne basculante, le transport de conteneurs et les utilisations nécessitant une grue. Le but est de remplacer les vénérables Unimog et les Volvo qui datent des années 80.

L'usine DAF de Westerlo est responsable de la fabrication des cabines pour les camions "CF Military". Les moteurs proviennent de l'usine du constructeur à Eindhoven, aux Pays-Bas, tandis que la célèbre société TATRA Trucks en République tchèque fabrique le châssis. TATRA Defense Systems fournit également une cabine balistique pour 352 des véhicules.