Bulles, couvre-feu, voyages: le Comité de concertation a commencé

Le comité de concertation réunit une nouvelle fois ce vendredi le Premier ministre, les principaux membres du gouvernement fédéral et les ministres-présidents des entités fédérées. La réunion devrait se dérouler dans un contexte tendu entre les tenants d’assouplissements plus importants des mesures sanitaires et les partisans du maintien d’une ligne dure.

Le comité de concertation de ce vendredi devrait durer. Outre l’évaluation des mesures sanitaires, l’élaboration d’une stratégie de déconfinement est abordé, a-t-on appris à plusieurs sources. Le retour partiel en présentiel dans l’enseignement supérieur, a priori à partir du 15 mars, devrait constituer la première étape de ce déconfinement progressif. Aucune date précise ne sera toutefois arrêtée, en raison de la présence de variants de la Covid-19 en Belgique. Le mois de mai apparaît désormais comme une échéance plus crédible pour des réouvertures plus larges, notamment dans le secteur culturel et l’Horeca.