Avec « Kasso », Jacky Schwartzmann nous entraîne dans les aventures d’une bande de pieds nickelés rassemblés autour du sosie de Mathieu Kassovitz. Un polar plein de surprises et d’humour vache.

Il y a ceux qui chantent dans les bals en imitant leur modèle, participent à des concours du plus ressemblant ou se font une petite notoriété dans le monde de la pub… et puis il y a Jacky Toudic. Depuis des années, on l’accoste pour lui demander s’il est bien Mathieu Kassovitz. La ressemblance est si frappante que même des proches de l’acteur pourraient s’y tromper. Alors un jour, Jacky a décidé de dire que, oui, il est bien Mathieu Kassovitz.