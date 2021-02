Près d’un an après la déclaration de l’état de pandémie, qui a mené à des restrictions de liberté importantes dans un but sanitaire, les centres de planning familial font le point. Leur crainte d’une diminution des avortements ne semble pas s’être réalisée mais d’autres urgences, essentiellement psychologiques, font surface.

L’urgence actuelle se situe au niveau psychologique, alertent les plannings familiaux. «On n’arrive plus à suivre. Dans les meilleurs des cas, on arrive à obtenir un rendez-vous dans un centre de soins psy avec un délai de deux à trois semaines mais c’est parfois plutôt deux à trois mois, voire les centres n’acceptent plus de nouveaux rendez-vous. La santé mentale est saturée», prévient M. Majoros.