Les Racines élémentaires de Lilian Thuram: «Je suis Lilian, fils de Mariana qui coupait la canne à sucre et faisait des ménages»

Entretien

Etonnant parcours que celui de Lilian Thuram. A 26 ans, il réalise un rêve d’enfant en devenant champion du monde de football avec l’équipe de France. Dix ans plus tard, il raccroche les crampons et, surprise, se réinvente sur le terrain idéologique, en choisissant de mettre sa célébrité au service de la cause antiraciste. Avec de la suite dans les idées. Car à près de cinquante ans, l’homme continue ce qu’il considère comme le combat de sa vie, en observant qu’avec le mouvement Black Lives Matter, « ce qui se passe aujourd’hui est un moment très important pour notre génération ». Le récit de son parcours de vie n’en est que plus captivant.