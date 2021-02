Mbaye Leye avant le Clasico: «Il y avait la même pression avant Waasland»

Mbaye Leye le sait : le Standard n’aura pas droit à l’erreur ce dimanche face à Anderlecht, après un bilan de 3 points qui 15 qui ne reflète pas ce que son équipe a proposé en termes de jeu et de maîtrise, comme dimanche dernier à Zulte Waregem où elle s’est un peu battue elle-même.

« On a manqué d’efficacité et commis des erreurs qui nous ont coûté cher », explique Mbaye Leye. « Ce n’est pas l’adversaire qui nous a mis en difficulté. On doit être plus responsables et prendre les bonnes décisions ».

Si le Standard a laissé passer l’occasion, au Gaverbeek, de se repositionner idéalement au classement, il n’a pas encore perdu l’espoir d’accrocher le top 4. « Il y a encore des points à prendre, il faut aller vers l’avant et refaire une série comme en janvier, gagner plusieurs matches de suite, car tout est possible dans ce championnat en faisant une petite série. »