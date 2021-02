Faut-il faire peur aux gens ? Comme pour le virus.

L’alarmisme, ça ne marche qu’un certain temps. Mais cela questionne le type de journalisme autour des questions climatiques. Par exemple, si chaque samedi, dans Le Soir , on montrait où se situe la nappe phréatique et où elle devrait se situer, ce serait très concret. Ou l’étendue de la banquise au pôle Nord, ou les particules de CO2 dans l’atmosphère, ou l’écart entre les températures normales et actuelles.