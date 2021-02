« Je n’ai plus envie de regarder en arrière, une guerre nous attend » déclare David Van Reybrouck. L’écrivain couronné de « Congo » et aujourd’hui de « Revolusi » a décidé de ne plus écrire de livres dans les années qui viennent pour se consacrer à une cause : la lutte pour le climat. « Le moment est venu de donner, de s’engager. »