Les points-noeuds vélo bruxellois en quête d’une mise en selle régionale

Opérationnels depuis une vingtaine d’années en Flandre, les fietsknooppunten (points-noeuds vélo) permettent aux cyclistes de créer leur propre itinéraire de balade grâce aux fléchages numérotés installés aux carrefours, sur route ou en forêt. Pas besoin de carte, un simple repérage en amont suffit pour dresser votre parcours, qu’il ne vous reste plus qu’à suivre à l’aide des numéros sélectionnés. Un système de mailles qui permet de sortir des sentiers battus et de découvrir un vaste territoire sans risque de s’y égarer. Et le succès est au rendez-vous.

Si, du côté wallon, on a rapidement compris l’intérêt de développer un tel concept et que celui-ci a fleuri sur l’ensemble du territoire, dans la capitale, les choses semblent pourtant bien plus compliquées. Et si l’idée a malgré tout fait son petit bonhomme de chemin, c’est essentiellement grâce à une initiative citoyenne qui a permis le lancement, en août dernier, du projet baptisé bikenode.brussels.