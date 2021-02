Alexander De Croo: «Il faut redoubler de prudence»

Assouplir les mesures aurait été « irresponsable » et « irréfléchi », assure le Premier ministre.

Le Comité de concertation s’est réuni une nouvelle fois ce vendredi. Il rassemble le Premier ministre, les principaux membres du gouvernement fédéral et les ministres-présidents des entités fédérées. La réunion s’est déroulée dans un contexte tendu entre les tenants d’assouplissements plus importants des mesures sanitaires et les partisans du maintien d’une ligne dure.

« Nous observons une hausse généralisée des chiffres de contamination et d’hospitalisation », a entamé le Premier ministre. « Cela nous amène à être prudent. Nous savons qu’il y a des variants, beaucoup plus contagieux, à surveiller. »