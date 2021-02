Coronavirus - La pêche flamande à un niveau abyssal

Les pêcheurs flamands n'ont ramené que 18.300 tonnes de poisson à la surface en 2020, soit 5% de moins que l'année précédente. Un volume aussi faible est inédit, rapporte vendredi le département flamand de l'Agriculture. La plie et la sole ont été les espèces les plus fréquemment pêchées.

Un record négatif avait déjà été enregistré en 2019, avec une première plongée sous la barre des 20.000 tonnes.

Le résultat de 2020 a été affecté par le coronavirus, qui a mis les bateaux du secteur à l'arrêt pendant plus semaines.

Septante pour cent de la pêche a été destinée aux ports belges, au premier rang desquels ceux de Zeebrugge (6.764 tonnes) et Ostende (5.700 tonnes). Le reste a principalement été exporté aux Pays-Bas et en Norvège.

La plie (20% du total) et la sole (15%) ont été les poissons les plus pêchés. La sole reste cependant la plus importante économiquement puisqu'elle représente 42% de la valeur de l'offre totale. Cette dernière a atteint 74,3 millions l'an dernier, en baisse de 8%.