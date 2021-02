La chronique de Philippe Gilbert: «Trop de coureurs ignorent leurs droits et leurs obligations»

Lorsqu’on est passionné par son sport, au-delà d’en faire un métier, il est essentiel de s’intéresser à son histoire, son présent et son avenir. C’est la raison pour laquelle, depuis 2010, je participe aux réunions, initialement par l’intermédiaire de la « Commission des athlètes », afin d’être informé des nouveautés d’un sport en constante évolution.

Avec l’âge, je m’investis de plus en plus par envie et forcément par passion de ce sport afin d’offrir à ses futurs représentants toutes les garanties de pouvoir le disputer dans les meilleures conditions. Cet éclairage, je dirais très politique (la politique fait partie intégrante du cyclisme professionnel), est important au regard de ce que je lis sur les réseaux sociaux concernant, par exemple, les nouvelles règles de sécurité, les oreillettes, l’écologie, etc.