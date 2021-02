«La Chronique des Bridgerton», pour l’Empire et le meilleur

A Lausanne, au cimetière du Bois-de-Vaux, Coco Chanel se retourne dans sa tombe. Elle se lamente et rugit, sous le tapis de cotonéasters qui couvrent le sol : « Le corset ? C’est une blague ? Ne me dites pas qu’elles se sont remises au corset ! »

On ignore qui l’a prévenue mais le fait est que les jeunes filles de 2021 ont bel et bien ressuscité le plus célèbre instrument de maintien (et de torture) dont Coco avait libéré leurs arrière-grands-mères au tout début du XXe siècle. La preuve ? Les rapports des moteurs de recherche dédiés à la mode Lyst et Stylight, l’un britannique, l’autre allemand, qui ont dévoilé fin janvier que les demandes autour des vêtements inspirés du XIXe siècle ont explosé ces dernières semaines (1).