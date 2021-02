Standard – Anderlecht: un Clasico synonyme de pression pour Leye et Kompany

Avant le Clasico de ce dimanche, nous comparons les effectifs du Standard et d’Anderlecht. Zoom sur les coaches.

Appointé à la tête du Standard le 30 décembre dernier, Mbaye Leye disputera ce dimanche son tout premier Clasico. Un choc qui sera entouré de beaucoup de pression, au vu de la mauvaise période traversée par les deux équipes. Le Standard reste en effet sur cinq matches de suite sans victoire en championnat, alors qu’Anderlecht n’a pas cadré le moindre tir lors de ses deux dernières sorties, au Cercle de Bruges et face à Courtrai. Le tout, alors que les deux équipes luttent encore pour arracher le top 4 et les Playoffs 1, à six journées du terme de la phase classique du championnat.