La relance sera-t-elle aussi rurale?

Le refrain n’est pas neuf. La Wallonie oublierait trop souvent qu’elle est aussi une région rurale : 80 % du territoire régional est bel et bien couvert par la gamme des verts sur la carte ci-dessous et selon les chiffres de l’Iweps, seuls 49,2 % des habitants du sud du pays vivent dans les six grands pôles urbains et leurs banlieues auxquels il faut ajouter la zone d’influence de Bruxelles. En d’autres termes, un Wallon sur deux est un rural.

Pour le monde rural, les raisons d’entretenir la colère et l’incompréhension ne manquent pas. Quand la SNCB décide de fermer 44 guichets de gare, la mesure frappe Bertrix, Gouvy, Jurbise, Lessines, Marbehan, Silly… Lorsque le gouvernement wallon établit la carte des centres de vaccination, il doit revoir sa copie en localisant « des antennes pour les zones les moins desservies » : Anthisnes, Lierneux, Spa, Walcourt, Philippeville et Hastière, entre autres entités vertes.