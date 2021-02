Van Avermaet-Naesen, un binôme à l’épreuve de la pierre

Greg Van Avermaet (41 bouquets) n’a plus levé les bras depuis le 15 septembre 2019, c’était à Montréal. Oliver Naesen, certes moins prolifique mais régulier depuis ses débuts tardifs chez les pros (5 victoires), n’a, lui non plus, pas goûté aux saveurs du succès depuis plus d’un an (le 18 août 2019, l’ultime étape du BinckBank Tour au Mur de Grammont). Pour le champion olympique et l’ancien champion de Belgique, l’union doit faire la force, la complicité entre nouveaux équipiers doit se traduire par une énergie décuplée sur ce pavé flandrien qui, jamais, ne reste sur leur estomac.