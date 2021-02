Un jeu plus audacieux et plus moderne

Entre Philippe Montanier (56 ans) et Mbaye Leye (38), il y a bien davantage qu’un choc de générations, tant leur approche, du métier mais aussi du jeu, est différente. À l’opposé même. Si l’arrivée de l’attaquant brésilien Joao Klauss, en début de mercato hivernal, a clairement modifié la donne et servi les intérêts du technicien sénégalais, celui-ci s’est directement appuyé sur une vision du football plus positive, et donc plus offensive, là où le coach français était tombé avec ses principes, sans jamais renoncer à son système de jeu privilégié (avec une défense à trois, ou plutôt à cinq) et à une prudence de sioux peu en adéquation avec la culture et la tradition du club liégeois.