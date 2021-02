Plus à l’écoute de son staff

Le succès de Mbaye Leye, car c’en est un, c’est d’avoir reconstitué un staff technique uni et solidaire, beaucoup plus uniforme qu’il ne l’était à l’époque de Philippe Montanier qui avait tendance à s’appuyer sur son fidèle et dévoué adjoint Michaël Debèfe, sans trop en référer à tous les autres. Et plus encore sur… lui-même, considérant, un peu à l’ancienne, qu’il était le chef et que rien ni personne ne pouvait le faire changer d’avis, comme il l’a montré dans la gestion du cas Mehdi Carcela, assurant jusqu’au bout sa décision de ne trop miser sur l’artiste belgo-marocain, pas assez travailleur à son goût.